Antwerpen grijpt naast batterijfabriek

De nieuwe batterijfabriek van materialengroep Umicore komt niet in Antwerpen, maar in Polen. Dat heeft het bedrijf nu definitief goedgekeurd. De investering en de 400 jobs gaan dus naar de omgeving van Nysa, tegen de Tsjechische grens. Dat is niet zo verwonderlijk, want een industrie-arbeider kost daar een kleine 10 euro per uur, tegenover 45 euro bij ons.

Toch is er ook goed nieuws voor België. In Olen zal Umicore een nieuwe competentiecentrum bouwen in een al bestaande vestiging van het bedrijf. Die investering levert banen op voor een twintigtal onderzoekers. "Beide beslissingen zijn belangrijke mijlpalen voor Umicore", zegt CEO Marc Grynberg.

Opel

In februari schreef De Tijd dat de Antwerpse haven en het stadsbestuur erg graag de fabriek van Umicore naar de Scheldestad wilden halen. Umicore sloot ook niet uit dat de fabriek in ons land zou worden gebouwd. De voormalige site van Opel werd door Antwerpen als locatie naar voren geschoven.

Maar Umicore heeft uiteindelijk voor Nysa in Polen gekozen. "Alle opties zijn overwogen, maar we hadden een aantal criteria vastgelegd en op basis daarvan is beslist", zegt Umicore-woordvoerster Marjolein Scheers. Ze verwijst naar de aanwezigheid van geschoold personeel en de mogelijkheid om op groene energie te draaien.

Herlaadbare batterijen

Nysa, in het zuiden van Polen dicht bij Tsjechië, ligt bovendien in de buurt van de Europese klanten van Umicore. De fabriek zal wellicht tegen eind 2020 kathodematerialen kunnen leveren voor herlaadbare autobatterijen.