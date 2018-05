Antwerpen blijft hoofdstad van de files

De files blijven zich maar uitbreiden, zowel in de tijd als in de ruimte. Dat toont de nieuwste 'traagheidsindex' die in verschillende kranten staat. Antwerpen verstevigt zijn dominantie in de statistieken.

Wie op een weekdag tijdens de ochtendspits over de E17 richting Antwerpen rijdt, zal in 83 procent van de gevallen op file aan de Kennedytunnel stoten. De Brusselse binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarden kampt 78 procent van de tijd met vertragingen, waardoor het verkeer er tegen minder dan 48 kilometer per uur voortbeweegt.

Lokale wegen steeds drukker

Maar de sterkste toename van de filedruk situeert zich dezer dagen op het onderliggende wegennet: ringwegen en verbindingswegen in stedelijke regio's. "De doorstroming daarop neemt elk jaar verder af", zegt Nathalie Moerman van Be-Mobile op basis van de nieuwste 'traagheidsindex'. Die is gebaseerd op data over de snelheid van 750.000 voertuigen, die met een gemiddelde frequentie van een keer per minuut hun positie doorsturen.

De files breiden zich uit in de ruimte en in de tijd. Dat is een algemene tendens in stedelijke regio's in België, maar Antwerpen "verstevigt zijn dominantie" in de statistieken. "De meest ­filegevoelige plaatsen situeren zich almaar vaker rond die stad", zegt Moerman. De top drie van filegevoelige locaties tijdens daluren bestaat uitsluitend uit snelwegen richting Antwerpen, net als de top drie onderliggende wegen tijdens de spits.