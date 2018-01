Antraxalarm op kabinet-Francken vals alarm

Op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was er deze middag een antraxalarm. Er werd een perimeter ingesteld. Ook premier Michel moest uit veiligheidsoverwegingen zijn kantoor aan de Lambermont verlaten. De brandweer laat weten dat het vals alarm is.

De woordvoerder van Francken bevestigde dat er een enveloppe met wit poeder en een kogel gevonden waren. Politie, brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse. Het pakje werd door de civiele bescherming meegenomen voor onderzoek.

Het kabinet van Francken ligt net tegenover de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel. Ook dat werd uit veiligheidsoverwegingen ontruimd.

Staatssecretaris @FranckenTheo is op het kabinet, maar deed teken dat alles in orde is #VTMNIEUWS pic.twitter.com/4HmZ1d492Y