Antraxalarm bij ambassades Brussel

In de Regentlaan in Brussel, een straat waar onder andere de Amerikaanse ambassade zit, is een enveloppe gevonden met wit poeder en is daarom het antraxalarm afgekondigd. “Het poeder wordt geanalyseerd en de mensen die met het poeder in contact zijn geweest worden afgezonderd”, zegt Olivier Slosse van de Brusselse politie aan VTM NIEUWS. Het poeder zou wel niet gevonden zijn bij een consulaat of ambassade.

“Ik kan bevestigen dat er een enveloppe met wit poeder is aangetroffen op een adres op de Regentlaan. Omwille van voorzorgsmaatregelen hebben we de antraxprocedure toegepast samen met de Civiele Bescherming”, zegt Slosse. “Het poeder zelf wordt geanalyseerd en de personen die in contact gekomen zijn met het poeder worden afgezonderd en worden behandeld in functie van de analyse.”

Het exacte adres waar de enveloppe is toegekomen, wil de politie niet communiceren, omdat het om een privéadres gaat. Ondertussen zijn de politie en de Civiele Bescherming vertrokken en is het gebouw terug toegankelijk.

In de labo's van defensie wordt onderzocht of het goedje chemisch, radiologisch of biologisch is. In afwachting van het resultaat blijven de personen die met het poeder in aanraking kwamen, afgezonderd.

