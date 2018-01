Anti-PKK-folder in bus van Antwerpenaren

Duizenden gezinnen in groot Antwerpen kregen afgelopen weekend ongevraagd een boek in de bus, gericht tegen de Koerdische partij PKK. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De politie is een onderzoek gestart om te kijken of de publicatie strafbaar is.

Duizenden Antwerpenaren vonden dit weekend de publicatie ‘Verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ in hun brievenbus terug, een boek van maar liefst 200 bladzijden. De publicatie is gericht tegen de Koerdische partij PKK, die in het boek beschreven wordt als een bloeddorstige communistische strekking die goddeloosheid en terrorisme predikt.

De folder werd geschreven door de Turkse publicist Adnan Oktar, alias Harun Yahya. Hij wordt omschreven als antiwesters, ultraconservatief, homofoob en antisemitisch. Met de folder is Oktar niet aan zijn proefstuk toe. Na de rellen tussen Turken en Turkse Koerden, in de Brederodestraat vorig jaar, ging de publicatie ook al rond. Ook in Nederland veroorzaakte hij al ophef met homofobe flyers.

Inhoud strafbaar?

De lokale politie heeft een aantal exemplaren van de folder in handen gekregen en is een onderzoek gestart. “We kunnen niet vermijden dat zulke boekjes worden rondgebracht. Dat is niet strafbaar. De inhoud zou wél strafbaar kunnen zijn. Dat wordt momenteel onderzocht”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.