“Anti-cellulitiscrème? Duur en werkt niet”

Producten tegen cellulitis zijn erg duur en werken niet. Dat blijkt uit een onderzoek dat Test-Aankoop uitvoerde op zes anti-cellulitiscrèmes. Een stevige massage helpt een beetje, maar dat kan met om het even welke hydraterende crème, zo blijkt nog uit het onderzoek.

Ongeveer 85 procent van de vrouwen ouder dan twintig heeft te kampen met cellulitis. Velen onder hen zoeken hun heil in diverse anti-cellulitiscrèmes die vrij te koop zijn in de apotheek of de supermarkt en voor ongeveer 200ml tussen de twaalf en de 52 euro kosten. "Weggegooid geld", vindt de consumentenorganisatie, die zes anti-cellulitiscrèmes onderzocht en een dikke onvoldoende gaf.

Test-Aankoop vroeg aan meer dan 200 vrouwen met cellulitis om 28 dagen lang zowel 's ochtends als 's avonds zalfjes te smeren op de huid. De meeste crèmes beloven immers 'zichtbare verbetering' in vier weken. In een laboratorium werden vervolgens de veranderingen van de bloed- en lymfecirculatie voor en na de testperiode geanalyseerd. Ook de dijomtrek werd gemeten.

Geen vermindering

Een wetenschappelijk expert evalueerde tot slot de anti-cellulitiscrème op basis van een aantal aspecten zoals de diepte en vermindering van de bobbeltjes, de mate van verslapping van de huid, de verandering van de huidoppervlakte en het stadium van de cellulitis. Hoewel de testpersonen zelf de producten relatief positief evalueerden, stelden de experts geen enkele vermindering of verbetering van de cellulitis vast.

Geen vetafbraak

De huidtextuur bleek wel wat beter maar van vetafbraak was helemaal geen sprake. Geen enkel getest product scoorde bijgevolg hoger dan veertig op honderd. Het inwrijven zelf zorgt wel voor een positief effect: het stimuleert namelijk de bloed- en lymfecirculatie wat de vet- en vochtophoping licht vermindert.

"Niets beter dan een stevige massage dus, maar dat kan met om het even welk hydraterend product", concludeert de verbruikersorganisatie.