Anonieme getuige over cocaïnehandel: "Handel zo groot, dat niemand er nog zicht op heeft"

De Wever overdrijft niet als hij vreest dat de cocaïnehandel zijn stad dreigt te ontwrichten. Dat zegt iemand die het drugsmilieu al jaren van binnenuit kent, en met wie VTM NIEUWS, compleet anoniem, kon spreken. De cocainehandel is zo groot, dat niemand er nog zicht op heeft en niemand weet hoeveel mensen er bij betrokken zijn.

Van de rederij die in ruil voor cash de coke laat passeren, tot de havenarbeider die ze voor grof geld uit het schip haalt. Iedereen verdient aan de drugs, zegt de man die het milieu van binnenuit kent. Ook politici zitten ertussen, zegt hij. In Nederland zou het om een op de zes raadsleden gaan. We maakten een reconstructie van het gesprek met de getuige.