Animal Rights klaagt varkensboer uit Cathérine aan

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een klacht ingediend tegen de varkensboer die in de laatste aflevering van Cathérine te zien was. “Varkensboer Vergote meent alles beter te weten dan de wetgever en lapt de voorschriften aan zijn laars”, klinkt het.

In de aflevering mag Cathérine Moerkerke zelf dieren vaccineren maar dat is volgens Animal Rights niet toegelaten. “Vaccineren moet gebeuren door een dierenarts of in uitzonderlijke gevallen door de varkensboer zelf maar zeker niet door externe personen, zoals de presentatrice”, klinkt het in een persmededeling.

Niet routinematig

Ook snijdt boer Bart Vergote de biggenstaartjes af als preventieve maatregel tegen staartbijten. “In het Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen is vastgelegd dat couperen niet routinematig mag gebeuren, maar enkel en alleen wanneer reeds kwetsuren zijn vastgesteld die wijzen op staartbijten”, laat Animal Rights daarover weten.

Animal Rights hoopt dat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts sneller zal optreden in 2018. Hij kondigde immers aan dat inbreuken tegen dierenwelzijn strenger bestraft zullen worden. “Het is nu of nooit voor minister Weyts en zijn inspectiedienst om de welzijnswetten daadkrachtig te handhaven.”