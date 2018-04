Angolese vrouw vrij die "onterecht" vastzat

De Angolese vrouw die al twee maanden in het opvangcentrum van Steenokkerzeel opgesloten zat, is vanmorgen vrijgelaten. Dat bevestigt haar advocaat en de Dienst Vreemdelingenzaken. VTM NIEUWS bracht gisteren aan het licht dat DVZ de vrouw weigerde te laten gaan, ook al had de raadkamer haar vrijlating al drie keer bevolen.

De (Zwitserse) vrouw van Angolese oorsprong werd op 29 januari opgepakt toen ze in transit op Brussels Airport was om terug te keren naar Zwitserland, omdat haar niet-biometrisch Angolese paspoort als vervalst werd aanzien.

"De Dienst Vreemdelingenzaken wilde haar naar de Democratische Republiek Congo repatriëren, het land waar ze doorreisde onderweg van Angola. Daar was ze op bezoek geweest met een reglementair visum opgemaakt in Bern", aldus het Franstalige collectief CRER (Collectif contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation)

Twee uitwijzingspogingen

"De vrouw woont legaal in Zwitserland, waar ze sinds 2002 werkt en woont. Ze zit opgesloten in het detentiecentrum, waar ze reeds twee uitwijzingspogingen meemaakte. Vrijdag dreigde een derde poging, want de Dienst Vreemdelingenzaken weigert een twee maanden oude beschikking na te leven over haar onmiddellijke vrijlating. In de nieuwe beschikking van 30 maart, wijst de raadkamer op de onwettigheid van de beslissingen van Vreemdelingenzaken om deze vrouw sinds 9 februari vast te houden", had het collectief aangeklaagd.

Klacht

De vrouw is vanochtend opnieuw vrijgelaten. Ze zal nu een klacht indienen tegen de Dienst Vreemdelingenzaken. En haar advocaat start een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens onwettige detentie.

