Anderhalf jaar wachten op blokjes wordt normaal

Tot twee jaar wachten op een afspraak bij de orthodontist en vele maanden op een afspraak bij de tandarts? Op sommige plaatsen in Vlaanderen is dat de praktijk. En daar wennen we maar beter aan, zeggen de orthodontisten. Dat melden de kranten van Mediahuis.

Het is de Planningscommissie Medisch Aanbod die bepaalt hoeveel tandartsen en orthodontisten er elk jaar mogen afstuderen. Bij de orthodontisten zijn dat er elf. "Het knelpunt blijft de instroom van het aantal tandheelkundigen", zegt Bart Vande Vannest van de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (BBNO). "Dat zullen er dit jaar ongeveer honderd zijn, maar er stoppen er ook honderd. Het zwaartepunt van de werkende tandartsen zit momenteel tussen de 55 en 60 jaar. In sommige steden stoppen er in één jaar vier of vijf met werken. De Planningscommissie moet zich daarover beraden."

Toch vindt de BBNO de situatie niet problematisch. "(...) De behandelingsnoodzaak bij orthodontie is zelden acuut. In Nederland vindt niemand het een probleem dat je twee of drie jaar moet wachten, hier zijn we daar blijkbaar gevoeliger voor. Maar als een tand toch verkeerd dreigt te groeien, vraagt de tandarts om voorrang te geven en doen we dat ook."

De gewone tandartsen zijn wel bezorgd over de files bij de orthodontist. "Als de lange wachttijd bij orthodontisten nog verder toeneemt, zullen we daar wel aandacht aan moeten besteden", zegt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen