Amper 40% laat zich vaccineren voor reis

Slechts veertig procent van de Belgen die naar een exotische bestemming reist, is gevaccineerd. Dat blijkt uit een studie van Sanofi Pasteur die vandaag werd voorgesteld. Maar ook wie dichterbij met vakantie vertrekt, kan zich beter tegen een aantal ziektes laten inenten, zeggen specialisten.

Uit de bevraging bij 743 Belgische reizigers blijkt dat we graag en vaak op reis gaan. De laatste twee jaar hebben drie op de vier Belgen een reis naar het buitenland gemaakt, van wie de meerderheid binnen Europa. Iets meer dan een op de vier maakte een exotische trip. Gemiddeld 40 procent van die laatste is gevaccineerd.

Vooral jonge reizigers

De groep die zich het meest laat vaccineren, zijn jonge reizigers met rugzak; bijna de helft van hen (48,5 procent) geeft aan dit te doen. 65-plussers laten zich het minste vaccineren. En dat kan hen zuur opbreken, waarschuwen de onderzoekers. Reizigers op exotische bestemmingen lopen risico op potentieel ernstige ziekten als gele koorts en hepatitis A.

Zo zijn er momenteel in Brazilië verschillende haarden van gele koorts die gevaarlijk dicht bij grote steden als Rio De Janeiro en Sao Paulo komen, maar geldt voor wie het land binnen wil geen verplichte inenting tegen de ziekte.

Visum en vaccin?

"Eigenlijk moet als je denkt 'Heb ik voor deze reis een paspoort of visum nodig?', de volgende vraag zijn: 'Heb ik voor deze reis vaccinaties of medisch advies nodig?", zegt Dr Kristina Van De Winkel, huisarts en consulent reisgeneeskunde bij het UZ Gent en ITG Antwerpen. De gouden standaard is wat dat betreft volgens haar www.reisgeneeskunde.be, waar de nationale richtlijnen staan in het Nederlands, Frans en Engels.

Verplicht of aangeraden

"Laat je ook niet misleiden door het onderscheid tussen verplichte vaccinaties en aangeraden vaccinaties", zegt ze. "De verplichte zijn opgelegd door het land van bestemming om te voorkomen dat iemand de ziekte kan binnenbrengen in het land. De aangeraden vaccinaties zijn die die de Wereldgezondheidsorganisatie aanraadt aan de reiziger om zichzelf te beschermen. De ziekte komt voor in het land en er is een reëel risico."

Binnen Europa

De onderzoekers waarschuwen ook dat zelfs voor reizen binnen Europa en de Maghreblanden vaccinaties en reisadviezen nuttig kunnen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld de laatste maanden verschillende haarden van mazelen vastgesteld binnen Europa, onder meer in Frankrijk, verschillende provincies in Italië en op plaatsen in Roemenië en Griekenland. "Mazelen is de bemettelijkste ziekte ter wereld en hoewel in ons land de grote meerderheid een eerste dosis heeft gekregen, geldt dat niet voor de tweede dosis. Daardoor zijn nog veel mensen onvoldoende beschermd tegen de ziekte, die de longen en de hersenen kan treffen", zegt Dr Charlotte Martin van de Travel & Vaccine Clinic van het CHU Saint-Pierre in Brussel.

Honden

Ook komt in verscheidene landen in West-Europa rabiës nog voor bij honden. "Dat zijn niet altijd die schuimbekkende honden die we ons daarbij voorstellen. Evengoed gaat het om een exemplaar dat stil in een hoekje ligt te slapen en dat je kind een aai wil geven", zegt Martin. De ziekte is 100 procent dodelijk bij mensen, maar een preventieve vaccinatie kan vermijden dat je op vakantie met spoed vijf vaccins krijgt toegediend die niet altijd even goed van kwaliteit zijn als in België.

Hepatitis A

Een moeilijk te bereiken groep zijn de zogenaamde VFR's (visiting friends and relatives) ofwel reizigers die hun vrienden en familie bezoeken in hun land van herkomst. "Ze denken dat zijzelf geen risico lopen omdat ze daar geboren zijn, wat waar kan zijn voor hepatitis A, maar niet voor malaria en andere risico's", zegt Van De Winkel. De reisduur is meestal langer dan een maand, vaak verblijven ze in het binnenland in een dorp en kleine kinderen zijn er bijzonder kwetsbaar, zegt die nog.

Informatie

Al bij al kunnen we stellen dat de bereidheid tot vaccineren groot is, maar dat de informatie vaak niet tot bij de reiziger raakt, luidt het. "Vier op de vijf mensen die naar exotische bestemmingen reist, volgt het vaccinatieadvies van de huisdokter of het vaccinatiecentrum zonder meer op", verduidelijkt Kristina Van De Winkel. "Het is dus uitermate belangrijk in te zetten op het tijdig informeren van de reizigers naar exotische bestemmingen en om voldoende te sensibiliseren over de risico's en de mogelijkheden voor preventie. Hierin spelen behalve de kwaliteitsvolle informatie gevonden op het internet, de huisarts en de vaccinatiecentra een cruciale rol."