Amper 3% heeft 112-app al gedownload

Amper drie procent van de bevolking tussen 15 en 69 jaar heeft de app ‘112 BE’ al gedownload. De toepassing is al sinds juni vorig jaar beschikbaar. Je kan er de brandweer, de politie of een ziekenwagen mee oproepen.

De app is sinds de lancering 240.416 keer gedownload, wat overeenkomt met drie procent van de bevolking tussen 15 en 69 jaar. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg.

Hulp oproepen

De app '112 BE' werd vorig jaar gelanceerd. Het concept is simpel: wie hulp nodig, heeft opent de app en geeft aan welke hulpdienst hij of zij nodig heeft. De dienst in kwestie kan dan de exacte locatie van de persoon bepalen, ziet zijn of haar identiteit en medische gegevens (zoals de bloedgroep of eventuele gezondheidsproblemen) en kan ook een chat opstarten, wat vooral belangrijk is voor slechthorenden.

“Letterlijk levens redden”

De app zal "letterlijk levens redden", zei minister Jambon bij de voorstelling van de toepassing, maar voorlopig heeft slechts drie procent van de Belgen tussen 15 en 69 jaar '112 BE' gedownload. Volgens vraagsteller Jef Van den Bergh is de app nog niet bekend genoeg.

Het CD&V-Kamerlid stelt bovendien voor om ook toe te laten foto's en video's door te sturen via de toepassing, om zo nog duidelijkere informatie te kunnen doorspelen aan de hulpverlener. "We geloven sterk dat het doorsturen van foto's of video's een situatie nog duidelijker kan omschrijven en dus een meerwaarde kan vormen voor de app. Ook in het buitenland wordt dit al toegepast", zegt hij.