Ambulancier laat patiënt achter

Een ambulancier van een privébedrijf voor ziekenvervoer heeft vrijdagavond zijn ziekenwagen achtergelaten in Latem in Oost-Vlaanderen terwijl achterin nog een patiënt lag. De man vluchtte weg maar werd later opgepakt door de politie. Hij was in paniek omdat hij een slagboom van het ziekenhuis geraakt had.

De ambulancier had die namiddag een jonge vrouw opgehaald in het ziekenhuis van Leuven. Toen hij het ziekenhuis verliet, raakte hij de slagboom met zijn voeruig. Daardoor was er aan de voorkant wat schade. Omdat hij tijdens de rit in paniek was, zette hij zijn voertuig aan de kant langs de Kortrijksesteenweg. Hij vluchtte te voet weg, zonder zich nog over de patiënt te bekommeren.

Track and trace-systeem

Omdat het meisje ’s avonds al lang thuis moest zijn, namen haar ouders contact op met Ambulance Luc in Kortrijk, een privéfirma voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer. “Via ons track and trace-systeem zagen we dat onze ziekenwagen stilstond in Latem. Dan heb ik de politie verwittigd”, zegt Bart Demeestere van Ambulance Luc.

Niet onder invloed

De politie kon de ambulancier in de buurt oppakken. "De man heeft psychische problemen en werd opgenomen”, zegt Kathy Lefever van de politiezone Schelde-Leie. “Hij was niet onder invloed van alcohol.” De patiënte werd, met wat vertraging, naar huis gebracht met een andere ziekenwagen van hetzelfde bedrijf.

Foto: archief