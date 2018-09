Ambulance knalt tegen paal, patiënt zwaargewond

Op de Europalaan in Genk is deze namiddag omstreeks 15.15 uur een ambulance geslipt na een uitwijkmanoeuvre. De ambulancier verklaarde dat hij het stuur moest omgooien voor een andere auto. Het kwam toch nog tot een botsing, waarna de ziekenwagen in de middenberm vloog. Daar knalde de ambulance op een verlichtingspaal.

Aan boord van de ambulance lag een patiënt die voor niet-dringend vervoer op weg was naar het ziekenhuis van Overpelt. Het slachtoffer werd door de brandweer bevrijd en zwaargewond verder naar het ziekenhuis gebracht. Ook de ambulancier en de verpleegkundige aan boord liepen verwondingen op. De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd.