Ambulance aangevallen tijdens interventie in Avelgem

In Avelgem is in de nacht van zaterdag op zondag een ambulance van de ambulancedienst van de vzw 112 Avelgem aangevallen. Er sneuvelde een ruit van de ambulance. De dader is door de politie geïdentificeerd en verhoord.

Twee ambulanciers snelden zaterdagnacht ter plaatse voor een patiënt die op een evenement onwel was geworden. “Ze ontfermden zich over het slachtoffer toen plots vanuit de menigte een agressieveling op de ziekenwagen begon te kloppen”, vertelt diensthoofd Dominiek D’haene. “Er sneuvelde een ruit. Om hun eigen veiligheid te waarborgen, trokken de ambulanciers zich terug en staakten de hulpverlening. Een tweede ambulance nam uiteindelijk hun taak over.”

Dominiek klaagt aan dat agressie tegenover hulpverleners niet enkel een zaak is die zich in grote steden voordoet. “Er moeten strengere straffen voor daders komen”, aldus Dominiek. “Er is niet alleen de schade die vaak niet wordt vergoed, er is ook de veiligheid van de hulpverleners die gewaarborgd moet worden. En de hulpverlening in een regio die niet meer 100 procent verzorgd kan worden. Eén van de twee beschikbare ambulances zal wellicht enkele dagen buiten strijd zijn.