Alweer trouwstoet van weg gehaald

De Brusselse politie heeft gisteren opnieuw een trouwstoet van de weg gehaald, omdat die het verkeer hinderde. Dat meldt VRT en wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Die stelde in totaal acht processen-verbaal op.

De trouwstoet werd gisteren rond 15.45 uur opgemerkt op de Negende Linielaan in Brussel. Verschillende automobilisten die deel uitmaakten van de stoet, hielden zich niet aan het verkeersreglement en dat veroorzaakte gevaarlijke situaties op de weg.

De politie kon drie wagens van de stoet op de Groendreef even verderop onderscheppen. Enkele wagens konden nog ontkomen door een andere richting uit te rijden.

Geen veiligheidsgordel

"We hebben in totaal acht processen-verbaal opgesteld, voornamelijk voor mensen die hun veiligheidsgordel niet droegen", zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. "Eén bestuurder kreeg ook een proces-verbaal omdat hij geen boorddocumenten bij had en een laatste proces-verbaal kwam er omdat er te veel mensen in één van de wagens zaten."

