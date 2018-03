Alweer jongeren die niet in Everberg terechtkunnen

Twee parketten in ons land hebben opnieuw drie jonge delinquenten noodgedwongen moeten vrijlaten, omdat er geen plaats is in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Het gaat om een jongeman die voor de jeugdrechter in Antwerpen moest komen voor poging tot afpersing, bezit van verdovende middelen en de verkoop van drugs aan minderjarigen. Ook voor twee minderjarige verdachten van zwaar geweld in Blankenberge was geen plaats.

Vrijdag trok het Antwerpese parket al aan de alarmbel voor soortgelijke feiten. Ook vandaag moesten ze opnieuw een minderjarige delinquent laten gaan omdat er geen plaats was in de jeugdinstelling van Everberg. Het gaat om een jongere die voor de jeugdrechter moest verschijnen op verdenking van poging tot afpersing, handel en bezit van verdovende middelen ten aanzien van minderjarigen en oplichting.

De jongere weigert trouwens ook iedere medewerking aan zijn jeugdhulpverleningstraject, leeft het eerder opgelegde huisarrest niet na en gedraagt zich agressief ten aanzien van zijn thuismilieu. Het is onduidelijk wat er nu met hem zal gebeuren.

West-Vlaanderen

Ook het parket van West-Vlaanderen stelt vast dat er problemen zijn met de beschikbaarheid in Everberg. Ook zij moesten twee minderjarige delinquenten noodgedwongen vrijlaten. Het gaat om twee jongeren die zaterdag betrokken raakten bij een diefstal met geweld en afpersing op een scoutsfuif in Blankenberge. Ze waren al gekend bij het gerecht.

"Eén zestienjarige en de veertienjarige werden naar de jeugdinstelling van Everberg gestuurd, maar daar is voorlopig geen plaats", laat het West-Vlaamse parket weten. " De verdachten mogen dus noodgedwongen naar huis, tot er wel plaats is in Everberg.

