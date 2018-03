Alle slachtoffers van Gentse voyeur geïdentificeerd

Alle slachtoffers die de Gentse voyeur heeft gemaakt, zijn geïdentificeerd. Dat bevestigt de lokale politie van Gent aan VTM NIEUWS. “Alle gefilmde vrouwen zijn geïdentificeerd en op de hoogte gebracht", zegt de politie. Om hoeveel slachtoffers het gaat, kan de politie of het parket niet zeggen. "Als er nog mensen zijn die denken dat ze het slachtoffer zijn van de voyeur, hoeven zich geen zorgen te maken. Ze staan niet op de beelden."

De politie deed twee weken geleden een oproep: mogelijke slachtoffers van de voyeur die vrouwen filmde in het sportcomplex van Hogeschool Gent moesten een foto van hun gezicht sturen. Mensen die vermoedden dat ze slachtoffer waren, konden zich melden bij de lokale recherche.

De slachtoffers moesten hun naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer mailen met een foto van hun gezicht. Daarbij moesten ze vermelden wat de plaats en het tijdstip waarop ze dachten slachtoffer te zijn geweest. De speurders hebben nadien de foto's vergeleken met de opnames van de verdachte, om zo het totaal aantal slachtoffers in beeld te brengen. Die slachtoffers zijn nu allemaal geïdentificeerd.

Wat is er gebeurd?

De politie had eerder deze maand verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. De 41-jarige Mike D.B. uit Gent werd nadien opgepakt bij drie huiszoekingen. Hij werd verhoord door de politie en legde bekentenissen af.

Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum.

Meer weten over de Gentse voyeur?