Alle scholen in Diest, Aarschot en Westerlo vrijgegeven

Meer dan 20.000 leerlingen in Aarschot, Diest en Westerlo zijn vandaag ontruimd door een bommelding. Dat bevestigen de burgemeesters aan VTM NIEUWS. De federale politie doorzocht alle scholen en omstreeks 14 uur was duidelijk dat het om een vals alarm ging. Er werd nergens een bom aangetroffen.

"Om tien uur ontploft er een bom in een school in Diest, Aarschot of Westerlo", stond er te lezen op de uitgetypte brief, die vannacht aan het commissariaat van Westerlo werd gehangen. De persoon die hem daar heeft gehangen, wordt nog steeds gezocht.

De brief werd vanmorgen gevonden en meteen werden alle scholen in de drie gemeenten ontruimd. De terrorisme-afdeling van de federale politie kwam ter plaatse en doorzocht alle scholen. Omstreeks 14 uur rondden ze hun zoektocht af, er werd niets gevonden.

Verband

Daarnaast is er brandstof tegen de gevel van het commissariaat gegoten, en is er een auto in Westerlo uitgebrand vannacht. De politie onderzoekt of er een link is tussen de verschillende gebeurtenissen. Het onderzoek is in handen van politiezone Zuiderkempen, met steun van de cel Terrorisme van de federale gerechtelijke politie.