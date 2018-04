Alle problemen bij Argenta van de baan

Alle systemen bij Argenta zijn opnieuw operationeel. Dat bevestigt woordvoerster Christine Vermylen aan VTM NIEUWS . Omstreeks 12.30 uur konden de klanten opnieuw internetbankieren, vanmorgen was het mobiel banksysteem al opnieuw geactiveerd.

"We monitoren de systemen nauwgezet", zegt Vermylen. "We hopen nu dat ze niet meer overbelast raken."

Vannacht heeft de bank drie ingrepen gepleegd. Daarbij moest de connectie tussen twee datacentra gemaakt worden. Die connectie verliep veel te traag en was de oorzaak van alle problemen.

Mondjesmaat

"We hebben na de interventie het systeem maar met mondjesmaat geactiveerd om voorzichtig te zijn. Tegen 12u zagen we dat we de hele tijd 5.000 mobiele gebruikers hadden, en dat er geen problemen waren voor het systeem, dus hebben we ook de internetcomponent geactiveerd."

Door een update die vorige week werd doorgevoerd, konden tienduizenden klanten dagenlang niet mobiel - of internetbankieren. Klanten die betalingen te laat of niet hebben kunnen uitvoeren, zullen vergoed worden. Dat liet de bank al eerder weten.

