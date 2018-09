Alle kleuters veilig in het verkeer dankzij Aya

Om de weg naar school nog veiliger te maken voor de kleuters van 1.350 Vlaamse scholen, lanceert Medialaan een nieuwe verkeerscampagne. Het boegbeeld daarvan is Aya, het malle, gele ventje. En ook minister Weyts van Mobiliteit zet zijn schouders mee onder het initiatief. "Want kleuters moeten de kans krijgen om de regels van het verkeer spelenderwijs te leren kennen."

Aan dergelijk nieuw project is volgens de minister van Mobiliteit zeker nood. "Het verkeer wordt als maar drukker. We vragen aan kinderen om rekening te houden met het verkeer, maar ze zijn nog zo klein en zo jong. Daarom willen we hen spelenderwijs boodschappen meegegeven via een televisieprogramma, want dat blijft hangen."

Aan het initiatief zijn volgens minister Weyts ook lespakketten verbonden, met filmpjes voor in de klas. "Daardoor zijn er op jaarbasis al 75.000 kleuters die spelenderwijs de basic verkeersregels bijgebracht krijgen", aldus de minister.