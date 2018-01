Alle Carrefourwinkels deze week weer open

Alle Carrefourfilialen die na de aankondiging van de herstructurering vorige week de deuren sloten, zullen deze week weer open gaan. Voorlopig zijn er nog drie winkels gesloten in Luik, La Louvière en Soignies. Dat laat de Franstalige christelijke bediendenbond CNE weten.

Zaterdag waren nog zestien winkels gesloten maar vanmorgen gingen dertien filialen opnieuw open. Drie winkels in Wallonië – Luik, Soignies en La Louvière – bleven ook vanmorgen dicht.

De directie van Carrefour maakte vorige week op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.