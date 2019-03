Alle Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten aan de grond blijven, dat zegt Boeing zelf

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft nu zelf aangekondigd dat alle Boeing 737 MAX vliegtuigen best aan de grond blijven tot er meer duidelijkheid is over de reden van de crashes met de vliegtuigen.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Die kwam er even nadat de Amerikaanse president Trump ook beslist had om geen enkele Boeing 737 MAX meer toe te laten in het Amerikaanse luchtruim.

De president heeft gebeld met de CEO van Boeing. Ondanks dat gesprek heeft hij beslist om de toestellen aan de grond te houden. Mogelijks heeft Boeing daarop beslist om ze overal aan de grond te houden.