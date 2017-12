Alle betaalrecords gebroken net voor kerst

De winkeliers hadden zich voorbereid op het drukste koopweekend van het jaar, en dat wordt het ook. Dat blijkt uit de elektronische betalingen die we doen. Vanmiddag haalden we een piek van bijna 18.000 betalingen per minuut, wat nog nooit eerder is gebeurd. Gisteren was ook al een dagrecord gevestigd met bijna negen miljoen betalingen.

Door de drukte sneuvelden dit weekend bijna alle betaalrecords. Gisteren gebruikten we meer dan acht miljoen keer onze bankkaart, een absoluut record. Elke minuut van de dag werden meer dan 12.000 transacties geregistreerd, ook dat is een record. En ook vandaag schreven we geschiedenis, net voor half twaalf vanmiddag haalden we bijna 18.000 transacties op één minuut.

De Belg is de dagen voor kerst massaal de winkelstraten ingetrokken op zoek naar de laatste cadeautjes. Gisteren was het druk van 11 tot 18 uur, en werden er in die periode altijd meer dan 12.000 transacties per minuut verwerkt.

Zo zorgde de kerstkoopjesjacht ervoor dat het absolute record van het aantal betaaltransacties per dag sneuvelde met maar liefst 8.784.065 elektronische betalingen. Dat zijn er 4 procent meer dan het vorige betaalrecord van vrijdag 23 december vorig jaar, toen 8.422.798 keer elektronisch betaald werd.