Alle agenten nu uitgesloten van gokken

Negentien jaar lang is de politie vergeten om 9.000 leden aan de Kansspelcommissie te signaleren die een verbod hebben om te gokken in een casino, in een speelhal of online. Dat schrijft La Dernière Heure.

De wet van 7 mei 1999 verbiedt de politie om deel te nemen aan kansspelen. Volgens La Dernière Heure stelde de politie begin juni vast dat ze sinds 1999 één categorie personeelsleden was vergeten, het burgerpersoneel. De lijst bij de Kansspelcommissie, waar tot nu toe veertigduizend politieambtenaren opstonden, wordt nu dus 9.000 namen langer. Van dat aantal gokten 1.050 personeelsleden online.