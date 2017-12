Algemeen rookverbod op scholen

Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. Het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is goedgekeurd door de Vlaamse regering. “De maatregel biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken en is in het belang van de gezondheid van elke jongere”, klinkt het.

In scholen geldt er vandaag nog geen volledig rookverbod. Er is een algemeen rookverbod in lokalen en tijdens de weekdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur op open ruimtes zoals de speelplaats. “Dat betekent dat leerlingen op school nog kunnen geconfronteerd worden met rokers, wat het idee verstrekt dat roken nog de norm is”, aldus het kabinet van Crevits.

Vanaf volgend jaar verandert dat dus en wordt het rookverbod uitgebreid naar 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven. Het verbod geldt voor iedereen die een school betreedt: personeel, leerlingen en bezoekers.