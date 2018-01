Aldi mag 'Jupiler lookalike' toch verkopen

Warenhuisketen Aldi mag zijn pils Buval verkopen in blikjes die lijken op die van het AB InBev-bier Jupiler. Dat schrijft De Tijd op zijn website, op basis van een gerechtelijke uitspraak in beroep.

Aldi verkocht zijn pils tot begin 2016 in een blikje dat erg leek op dat van Jupiler, en dat zinde diens eigenaar AB InBev niet. In eerste aanleg besliste de rechter dat Aldi zijn verpakking moest aanpassen. De warenhuisketen verving de rode steunkleur door een goudkleurige, maar tekende ook beroep aan tegen de uitspraak.

De beroepsrechter geeft Aldi nu gelijk, aldus De Tijd. De keten mag zijn bier weer in de rode verpakking verkopen. Volgens de beroepsrechter is de naam en niet het uiterlijk doorslaggevend. Klanten kunnen zien dat een blikje Buval geen blikje Jupiler is. Ook het feit dat Jupiler niet verkocht wordt door Aldi is een valabel argument voor de rechter.

Aldi heeft nog niet beslist of het zijn verpakking weer naar de oorspronkelijke staat zal wijzigen, bevestigt de woordvoerder aan De Tijd. AB InBev van zijn kant weet nog niet of het in cassatie gaat. De multinational reageert wel verbaasd op de gerechtelijke uitspraak.