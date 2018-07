Albert Heijn roept varkensfilet terug

Supermarktketen Albert Heijn roept het product 'AH Gerookte varkensfilet flinterdun' terug. Wegens een productiefout is het mogelijk dat het product niet voldoende gegaard is. Dat kan een gevaar voor de gezondheid inhouden, vooral voor ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen.

Het gaat om het product 'AH Gerookte varkensfilet flinterdun' van het merk Albert Heijn, verpakt in een plastic tray met seal van 100 gram en met vervaldatum THT 25-07-2018 en 30-07-2018. In overleg met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is besloten om de varkensfilet uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument. De vleeswaren werden verkocht van 7 tot en met 11 juli 2018 in een 35-tal verkooppunten.

Aan klanten wordt gevraagd het product niet te consumeren en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel, waar zij bij inlevering het aankoopbedrag terugkrijgen. Wie het product toch heeft genuttigd en zich onwel voelt, raadpleegt best een arts.

Bijkomende informatie is verkrijgbaar via de klantenservice van de supermarktketen op het nummer 0800/77705.