Albert gaat in cassatie tegen afgeven DNA-staal

Koning Albert gaat in cassatie tegen het arrest van het van beroep om een DNA-staal af te geven in de zaak rond Delphine Boël. Dat is bevestigd aan Belga.

In oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan. Woensdag gaven de advocaten van Delphine Boël nog te kennen dat koning Albert II zich nog steeds niet aan een DNA-test had onderworpen.

Albert legt zich niet neer bij die beslissing en gaat dus nu in cassatieberoep. Wanneer die zitting zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.