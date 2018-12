Albert Frère (92) overleden

Belgisch zakenman Albert Frère is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Belgische industriële holding GBL waar Frère hoofdaandeelhouder was. Frère geldt als de belangrijkste industrieel in het naoorlogse België.

In het persbericht brengt GBL, de holding van Frère, hulde aan hun erevoorzitter. "Gedurende meer dan drie decennia is GBL, onder zijn leiding, één van de grootste holdingbedrijven in Europa geworden. Zijn professionele en menselijke kwaliteiten hebben onze groep diep getekend", aldus GBL.

De begrafenis zal in strikte familiale kring plaatsvinden, zo meldt GBL.