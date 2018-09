Albert (81) en Liliane (81) vandaag getrouwd: "Bedden op één kamer"

Onder het toeziend oog van de burgemeester en met voldoende persaandacht zijn Liliane Piens (81) en Albert Van Assche (81) vandaag getrouwd. Het koppel leerde elkaar kennen in het rusthuis van Lovendegem. Ergens tijdens een middagmaal sloeg de vonk over.

"Mijn vrouw had slechte tanden en er stond droge worst op het menu. Dus ben ik speciaal naar mijn kamer geweest om een mes, ik heb die droge worst in kleine stukjes gesneden omdat ze toch zou kunnen bijten, en zo is het begonnen”, zegt Albert. "Op mijn verjaardag, 23 maart heb ik mijn eerste kus gekregen. Ik denk niet dat er in het Lovenbos iemand zo gelukkig is.”

Samen op een kamer

"Zij verbleven al in twee kamers naast elkaar, maar bij het terugkeren zal ervoor gezorgd zijn dat de bedden op één kamer staan, en dat de andere kamer voorzien is van een salon dat ze zich huiselijk kunnen voelen”, zegt Annemieke Maertens, directrice van Rusthuis Lovenbos.

