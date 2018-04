Al verbrand na 20 minuten in lentezon

Deze week kan het tot 25 graden worden. Velen zullen daarom willen genieten van de lentezon. Toch is het belangrijk dat je je goed insmeert, want in amper twintig minuten tijd kan je al verbranden.

De uv-straling neemt toe naarmate de zomer dichterbij komt. “De zon staat nu even hoog als eind augustus,” zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Omdat we uit de winter komen, is er nu meer risico om te verbranden.”

Hoger risico

De uv-index staat nu op 5,5. Dat betekent dat je tussen de vijftien à vijfentwintig minuten verbrandt. Daarom is het belangrijk om je voldoende in te smeren. Mensen lopen namelijk een hoger risico op huidkanker als ze verbranden op jonge leeftijd.

Brigitte Boonen, UV-experte van de Stichting Tegen Kanker, bevestigt dat. “Onder de 35 jaar ben je gevoeliger voor de zon. Hoe vroeger de huid verbrandt, hoe sneller de ‘zoncapaciteit’ van de huid op is,” zegt ze aan VTM NIEUWS.