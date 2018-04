Al uur aanschuiven richting de kust

Wie vandaag nog naar de kust moet vertrekken, houdt maar beter rekening met de files. Het is op de E40 vanuit Brussel al een uur aanschuiven van Aalst tot Merelbeke, onder meer door werkzaamheden. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De kans is groot dat de problemen nog de rest van de dag zullen aanhouden omdat er gewerkt wordt in Merelbeke. "Die werf heeft een vergunning om daar de hele dag te werken, tot 17 uur. Ze nemen daar één rijstrook in", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx aan VTM NIEUWS.

Daarnaast is er dit weekend mooi weer voorspeld, waardoor veel mensen al in hun wagen zijn gestapt richting de kust. "Als je die richting uitgaat, moet je er rekening mee houden dat je daar tijd verliest."

#E40 Vanuit Brussel naar de #kust is het +1uur aanschuiven van Aalst tot Merelbeke. pic.twitter.com/YJJVTp9EQb — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 6 april 2018