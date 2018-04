Al enkele slachtoffers van chatbox gemeld

Er hebben zich al enkele slachtoffers gemeld in de zaak van de chatbox waarop naaktfoto's en -filmpjes van Vlaamse meisjes gedeeld worden. Het parket is intussen volop aan het uitzoeken wie de gebruikers zijn van de geheime chatgroep. VTM NIEUWS bracht die chatbox gisteren aan het licht, nadat twee journalisten in de groep geïnfiltreerd waren. Intussen worden geen foto's meer gedeeld op de chatbox.

Hoeveel slachtoffers zich intussen gemeld hebben, is nog niet duidelijk. Het Brussels parket zal nu alle klachten bundelen. Het zal niet alle slachtoffers één voor één contacteren. “Er circuleren een aantal namen, maar we moeten nog controleren of die bij de foto’s passen”, klinkt het.

Stilgevallen

Nadat aan het licht kwam dat er via de chatbox naaktfoto’s en –filmpjes werden gedeeld, viel er gisteren nog in te lezen: “let op, de politie kijkt mee”. Het delen van naaktfoto’s is sinds de onthulling volledig stilgevallen.

Schuldigen

De 3.000 gebruikers van de chatbox maken zich sowieso schuldig aan voyeurisme. Ze delen daarnaast ook beelden van minderjarigen, dus daar komt nog eens kindermisbruik bovenop. Het parket is volop bezig met het identificeren van de daders, al is er nog niemand opgeroepen voor verhoor.

Ook de computer crime unit is bezig met de zaak. Zij kunnen de chatroom echter niet simpelweg sluiten, want de servers ervan zitten in het buitenland.

