Al derde plofkraak in jaar tijd in Kinrooi

Voor de burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns (CD&V), is het al de derde keer in iets meer dan een jaar tijd dat er in zijn gemeente een plofkraak plaatsvond. Vanochtend was een bankautomaat van KBC op de Breeërsteenweg het doelwit van plofkrakers. "Ik woon op ongeveer honderd meter van het gebouw. Ik hoorde rond 4 uur een enorme knal en ik dacht meteen aan een plofkraak", vertelt burgemeester Jo Brouns.

"De materiële schade aan het kantoor is groot. Naar verluidt is er geen buit gemaakt, want de bankinstellingen beveiligen en wapenen zich beter tegen dergelijke plofkraken. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Net boven het kantoor, waar alleen automaten staan, woont een koppel. Banken gaan zich maximaal beveiligen tegen dit soort criminaliteit, want in de grensregio zijn ze bijzonder gevoelig voor plofkraken. We kunnen alleen maar hopen dat die extra veiligheidsmaatregelen een ontradend effect gaan hebben op de daders", voegde Jo Brouns eraan toe.

Op 13 januari dit jaar mislukte een plofkraak op een geldautomaat van bpost in Kinrooi. Op 4 juni 2018 drongen vier gemaskerde mannen een ING-bankkantoor aan het Dorpsplein in Kinrooi binnen, waar ze twee geldautomaten opbliezen. Het viertal wist toen wel een aanzienlijke geldsom buit te maken.