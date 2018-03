Al in augustus klacht tegen Vanlommel

Het Antwerpse parket heeft in januari al een opsporingsonderzoek geopend naar het bedrijf Vanlommel uit Olen, dat vorige zomer vervallen vlees naar een groothandel in Kosovo had gestuurd. "Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid heeft ons pas in januari ingelicht", zegt parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker.

Een woordvoerder van het Kosovaarse voedselagentschap vertelde aan RTBF dat het FAVV gewaarschuwd werd, nadat het vlees in augustus in beslag werd genomen. Waarom het zo lang duurde vooraleer het Antwerpse parket werd ingelicht, is niet duidelijk. "Wij stellen ons daar ook vragen bij", zegt Vanderstokker.

Bij Vanlommel ontkent men dat er sprake is van fraude. De twee palletten met vervallen vlees werden per vergissing geladen en waren eigenlijk bestemd voor de dierenvoederindustrie. "Het onderzoek zal uitwijzen of het inderdaad om een vergissing ging", zegt de parketwoordvoerster. Er zijn volgens haar momenteel geen indicaties om het onderzoek aan een onderzoeksrechter toe te vertrouwen.

Lees ook: Ook Vlaams bedrijf verkocht vervallen vlees