Al 7.000 mensen van plan om mee te stappen in stille mars tegen seksueel geweld

In Antwerpen gaat zondag een stille mars door tegen seksueel geweld. De mars is een reactie op de moord op Julie van Espen. "Politici kunnen aanwezig zijn, maar dan als mens en niet als partij", zegt de organisatie.

Op de facebookpagina van de mars hebben al bijna 7.000 mensen aangeklikt dat ze zullen komen. "In stilte maar hopelijk in grote getale zullen wij actie voeren tegen een juridisch beleid dat faalt en slachtoffers van (seksueel) geweld in de steek laat. Door talrijk aanwezig te zijn vragen wij beleidsmakers om daadkrachtiger op te treden tegen daders en straffen te verhogen." Staat er te lezen.

Voorts willen de organisatoren dat de mars in stilte gehouden wordt: "om de actie kracht bij te zetten, zo geven wij een gezicht aan "zij die nooit gehoord worden. Borden en spandoeken zijn welkom."

De organisatie laat iedereen toe, maar roept op neutraal te blijven. "Politici kunnen aanwezig zijn, maar dan als mens en niet als partij", klinkt het bij de organisatie. "Er is geen plaats voor politieke slogans, vlaggen of symbolen."

De mars start om 14u op het Astridplein in Antwerpen. De mars gaat dan richting het Steenplein. Rond 15u30 is de aankomst daar ook voorzien.