Al 47 kinderen ziek op kamp: zo vermijd je het

De vakantie is nog maar twee weken ver en al 47 kinderen zijn ziek geworden op kamp en dat op drie verschillende zomerkampen. Een aantal van hen is met maag- en darmklachten opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijke oorzaak is eten dat niet goed bewaard is, maar ook spelen in besmet water kan kinderen ziek maken. We bezochten een kamp dat extra voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

“We hebben gelukkig van onze resident redelijk veel frigo's gekregen en dan doen we ons best om alles zo veel mogelijk te bewaren”, zegt Joke Scheerder van Scouts & Gidsen Latem. “Ook dingen die naar onze zin te lang in de zon staan halen wij zo snel mogelijk weg.”

Tips

Eten koel bewaren en een goede hygiëne zijn van levensbelang om zieken op kamp te vermijden. Warme gerechten hou je best op een temperatuur van minstens 65 graden. En pas ook op met spelen in water van riviertjes, want ook daar kan je besmet worden.