Al 408 migranten op parkings opgepakt

Sinds de start van het actieplan tegen mensensmokkel werden 408 transmigranten opgepakt op snelwegparkings. Met 148 transmigranten spande de parking van Groot-Bijgaarden de kroon.

Het actieplan zag op 29 januari het levenslicht, nadat steeds meer transmigranten waren opdoken op de snelwegparkings. Transmigranten zijn vreemdelingen die geen asiel aanvragen in ons land, maar via ons land passeren op weg naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Op vijf parkings richting de kust werd 's nachts in privébewaking voorzien.

Groot-Bijgaarden

Sinds de start van het actieplan tot 4 maart werden 408 transmigranten opgepakt op de snelwegparkings. Het hoogste aantal werd in Groot-Bijgaarden aangetroffen, gevolgd door Wetteren (57), Rotselaar (30), Ranst (26) en Spy (25). Elke dag worden controleacties van de politie voorzien in stations en op treinen die leiden naar snelwegparkings en langs de snelwegen.

De cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wijzen ook op een forse toename van het aantal intercepties van transmigranten door de politie. Het gaat om ruim een vervijfvoudiging: van 1.891 in 2014 naar 9.915 in 2016. In 2017 bleef de teller staan op 9.346, terwijl de eerste twee maanden van 2018 goed waren voor 1.486 transmigranten.

Detachering naar Groot-Brittannië

De minister gaf ook meer uitleg over zijn onderhoud met zijn Britse collega Amber Rudd eind vorige maand. Binnenkort wordt een politieambtenaar gedetacheerd naar het UK Border Intelligence Center in Folkestone om de uitwisseling van informatie over illegale migratie en mensensmokkel te versterken en versnellen.

Binnenkort volgt overleg met Nederland en Frankrijk om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.

