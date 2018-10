Al 40 tips over Bende-onderzoek na uitzending FAROEK

De politie heeft veertig nieuwe tips binnengekregen over het Bende-onderzoek na de uitzending van het VTM NIEUWS-opsporingsprogramma FAROEK. Daarin deed woordvoerder Eric Van der Sypt een oproep aan het publiek na een nieuw spoor in het onderzoek.

Zo kwam er in de uitzending onder meer een getuige aan het woord die vertelt over een mysterieuze duik in het kanaal van Ronquières in 1986. Ook het federaal parket vermoedt dat iemand toen heeft geprobeerd om het onderzoek te manipuleren en wil weten wie. Daarom doet het nu een oproep aan het publiek.

Met de hulp van minister van Justitie Koen Geens is er nu een nieuwe wet voor spijtoptanten. Die laat toe dat mensen die in het verleden criminele zaken hebben uitgevoerd nu gratie kunnen krijgen in ruil voor informatie.

Lees ook:

Bekijk ook: