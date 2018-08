Al 3 verdachten in chantagezaak seksfeestje

Er is een derde persoon betrokken bij de chantagezaak in Poelkapelle in West-Vlaanderen. Tijdens een seksfeestje in zomerbar La Bresa werden daar honderden (naakt)foto's gemaakt vanuit een maïsveld. Een anonieme persoon dreigde ermee de foto's openbaar te maken, als de bar niet zou sluiten.

De briefschrijver zegt over 800 beelden van het privéfeestje te beschikken, van naakte mensen en in expliciete poses. Die foto's werden getrokken vanuit een maïsveld vlakbij zomerbar La Bresa. In dat maïsveld zaten twee mannen verscholen: een fotograaf en zijn opdrachtgever. Maar die opdrachtgever, tevens de ex-mede-uitbater van de zomerbar, beweert nu dat hij van een derde persoon de vraag kreeg om de foto's te laten maken.

Illegale bouw

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert (Open Vld) en zijn vrouw waren op het feestje aanwezig. En dat zou de ex-eigenaar van La Bresa goed uitkomen, want volgens hem is de zomerbar illegaal gebouwd en doet de schepen er alles aan om die procedure te rekken. Maar hem met de foto's chanteren, heeft hij niet gedaan, zegt hij zelf.

Het schepencollege bevestigt intussen ook dat er voor een deel van de zomerbar nooit een vergunning werd uitgeschreven. De eigenaar van La Bresa is tegen die conclusie nu in beroep gegaan.

Het ziet ernaar uit dat de mail met foto's dan toch geen politieke afrekening was, maar eerder een ruzie tussen ondernemers. De zomerbar is in elk geval nog steeds open.