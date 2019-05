In de omgeving van de Gentse kanaalzone is een 21e patiënt met legionella gemeld. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het is een vrouw die werkt in Evergem. Ze is niet erg ziek, ze is zelfs niet opgenomen in het ziekenhuis.

Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en woensdagavond meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede dodelijk slachtoffer.