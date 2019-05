Al 200 tips in moordonderzoek naar vermiste Julie (23)

De federale politie heeft al ongeveer 200 tips binnengekregen in het onderzoek naar de vermiste Julie Van Espen. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Julie verdween zaterdagavond met haar fiets in Antwerpen, en is sindsdien spoorlos. Het gerecht gaat ervan uit dat ze gewelddadig om het leven is gebracht.

Gisteren deden haar familie en vrienden al een oproep naar alle mogelijke tips die naar Julie zouden kunnen leiden. In de loop van gisteren werden dan opsporingsberichten verspreid, en vannacht deed de politie nog een extra oproep. Ze zoeken een 'man met een rugzak' die een belangrijke getuige zou kunnen zijn in de verdwijningszaak.

Op die oproepen werd massaal gereageerd. In totaal kwamen er al ongeveer 200 tips binnen, die nu allemaal worden nagekeken.

Als u zelf tips heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen op het gratis nummer 0800/30.30.0 of via opsporingen@police.belgium.eu.