Al 1.500 oproepen op noodnummer 1722

Het speciale noodnummer 1722, dat gisterenavond werd geactiveerd, kreeg tot vanmorgen 7.30 uur al 1.503 oproepen binnen van mensen die schade opliepen door de storm. Dat meldt Binnenlandse Zaken.

De meeste oproepen kwamen uit de provincie Antwerpen. Iets meer dan 750 mensen belden er 1722. In Vlaams-Brabant kwamen 378 oproepen binnen, in Oost-Vlaanderen waren dat er 105. In de provincie Henegouwen kwamen 97 oproepen binnen voor niet-dringende brandweerinterventies. In de andere provincies kwamen er minder dan vijftig oproepen binnen.

Het speciale noodnummer 1722 werd gisteren geactiveerd voor niet-dringende brandweerinterventies tijdens de storm. Op die manier blijft het echte noodnummer, 112, vrij voor dringende gevallen. Het noodnummer is nog steeds actief.

Eind april kreeg het noodnummer nog 877 oproepen binnen voor stormschade. Vooral de provincie Namen werd toen zwaar getroffen.

