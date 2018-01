Al 10 opgepakt in België voor Russische pedosite

In het onderzoek naar een Russische fotowebsite waar beelden van Belgische kinderen worden gedeeld, zijn er de afgelopen twee jaar al tien aanhoudingen geweest. Dat bevestigt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, aan VTM NIEUWS. Bij huiszoekingen werd ook bezwarend materiaal gevonden.

De site in kwestie heet 'Image Search', een op het eerste gezicht onschuldige fotowebsite. Zo vind je op de homepagina vooral foto's van natuur en steden, maar verder verborgen op de website vind je ook duizenden foto's van kinderen terug. Die foto's werden door pedofielen van Facebook- en Instagramprofielen geplukt en op de site geplaatst, bevestigt Dirk Depover van Child Focus. “Die foto’s worden voorzien van ranzige commentaren waardoor je kan vermoeden dat er pedofielen actief zijn op de website.”

Op de site staan ook foto's van Belgische kinderen. Die foto’s op zich zijn redelijk onschuldig, maar ze worden misbruikt omdat er pedofiele commentaren bij geplaatst worden. Dat is een groot probleem, omdat kinderen geschaad worden in hun rechten. Het is een verwerpelijke activiteit”, aldus Depover.

Bij de federale politie laten ze weten dat ze de site al meerdere jaren in de gaten houden. De afgelopen twee jaar werden al meer dan tien mensen aangehouden in ons land. Wat hen ten laste werd gelegd, is voorlopig niet duidelijk.