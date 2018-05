Airbnb-panden bij ons strenger gecontroleerd

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.

Airbnb weigert de Vlaamse overheid de adressen te geven van de panden die via haar platform worden verhuurd. Wie een woning aanbiedt, moet dat sinds het Logiesdecreet van vorig jaar nochtans verplicht melden.

Attesten

De verhuurder moet de nodige attesten rond onder meer brandveiligheid en hygiëne kunnen voorleggen. Toerisme Vlaanderen wou graag steekproeven uitvoeren in het adressenbestand, maar Airbnb wil de locaties niet prijsgeven.

Juridsche attesten

De Vlaamse overheid startte daarop een juridische procedure. "Maar we voeren de strijd ook op een tweede front", zei Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vandaag in het parlement. "We viseren ook degenen die via Airbnb logies aanbieden. Zij moeten beseffen dat ze in regel moeten zijn, dus we gaan nu gericht controles uitoefenen op de logies die zich promoten via het platform, maar niet bij de administratie zijn aangemeld."

Bevel tot sluiting

Wie een inspecteur over de vloer krijgt en niet de nodige attesten kan voorleggen, riskeert een bevel tot sluiting. "Dit is een oproep aan iedereen die in Vlaanderen Airbnb-logies aanbiedt", aldus Weyts. Airbnb biedt geen veilige paraplu om onveilige, onhygiënische of onwettige logies aan te bieden. In die zin overnachtingen aanbieden, kan in Vlaanderen niet. Ik hoop dat we niet al te veel voorbeelden zullen moeten stellen om ervoor te zorgen dat iedereen die boodschap duidelijk begrijpt."

Juridische procedure

Volgens Weyts kijken verschillende andere Europese landen met argusogen naar de juridische procedure in ons land.