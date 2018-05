Air Belgium mag over Rusland vliegen

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium heeft een vergunning beet om over Rusland te vliegen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij, die zo een bericht uit La Dernière Heure bevestigt. De toestemming is noodzakelijk om naar Aziatische bestemmingen te kunnen vliegen.

De eerste commerciële vlucht van de nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij naar Hongkong, die gepland was op 30 april, werd al uitgesteld naar 3 juni omdat Air Belgium niet over de juiste vergunning beschikte.

CEO Niky Terzakis had eerder gemeld dat het bedrijf alternatieve routes had onderzocht, waarbij het Russische luchtruim niet moest worden doorkruist. Zo'n route zou echter anderhalf uur extra reistijd opleveren, en had het bedrijf verplicht om vergunningen aan te vragen voor andere landen.