Vanmorgen is op de luchthaven van Antwerpen de eerste vlucht van de nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp opgestegen richting Londen. De maatschappij mikt vooral op zakenreizigers die de verbinding per trein tussen Antwerpen en Londen te omslachtig en te lang duren vinden. Voor luchthavendirecteur Marcel Buelens heeft Antwerpen “wel een mooi station, maar als je in Brussel-Zuid toekomt, lijkt het meer op Kosovo dan hoofdstad Brussel”.