AH verpakt groenten per stuk in plastic

Bij supermarktketen Albert Heijn worden wortelen, paprika’s en courgettes tegenwoordig per stuk in plastic verpakt. Dat schrijft De Morgen. Wie er groenten koopt, kan zich dus maar beter voorbereiden op een hoop plastic afval. En dat terwijl Europa aan een voorstel werkt om plastic tasjes en verpakkingen te belasten.

Ook Vlaanderen wil het aandeel verpakkingen sterk omlaag krijgen. Zo dringt minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) erop aan om niet-herbruikbare plastic zakjes te verbieden.

Versheid

Dat wortelen, komkommers, paprika’s, kool en courgettes apart in plastic verpakt zijn, komt volgens Albert Heijn de versheid ten goede. "Sommige producten zijn op bepaalde momenten van het jaar sterk genoeg qua houdbaarheid om los te verkopen, maar op andere tijdstippen worden ze ingevoerd uit het buitenland”, zegt woordvoerder van AH België Sally Herygers in De Morgen.

“Dan worden ze verpakt om te beschermen tijdens transport én om ze langer vers te houden. Zo kan het dus dat een komkommer de helft van het jaar niet en de andere helft wel in een plastic jasje zit. In deze winterperiode zijn ook de groene en gele paprika's, komkommers en aubergines ingepakt."

Voldoende lang houdbaar

In alle andere supermarkten liggen groenten nochtans los en zonder verpakking in de rekken. "Ik heb er me ook al aan geërgerd", zegt Bart Nicolaï van het Vlaams Centrum voor Bewaring. "Volgens mij is het helemaal niet nodig. Als die producten op tijd geoogst worden en meteen gekoeld, zijn ze voldoende lang houdbaar om te overleven tot ze bij u op het bord belanden."

Albert Heijn zegt zich bewust te zijn van de problematiek. De supermarktketen heeft zelfs een project lopen, ‘Jasjes uit’, waarbij ze steeds meer producten zonder verpakking willen aanbieden.