Agressie tegenover L-chauffeurs neemt toe

Verkeersinstituut Vias wil strengere straffen voor wie asociaal en gevaarlijk rijgedrag vertoont tegenover bestuurders in opleiding. Volgens Vias brengen we met z'n allen steeds minder geduld op wanneer we onderweg iemand met een 'L' tegenkomen. Ook de rijscholen trekken aan de alarmbel.

Kaylee Scheerens en haar rij-instructeur gaan de baan op. Kaylee heeft al zeven maanden haar voorlopig rijbewijs en neemt nu lessen bij de rijschool om zich optimaal op het praktisch examen voor te bereiden. Vooral toen ze net begon met rijden, kwam ze veel agressieve bestuurders tegen.

"In de beginperiode was het vooral vermoeiend omdat andere chauffeurs snel boos werden”, vertelt Kaylee. “Zeker aan een rood licht, wanneer ik stil viel. Velen claxoneerden toen. Omdat ik een beginneling was, mensen zien de 'L' en je krijgt meteen veel meer commentaar."

Bumperkleven

VTM NIEUWS rijdt anderhalf uur mee met Kaylee. Misschien maakt het mooie weer iedereen wat verdraagzamer want vandaag valt het aantal overtredingen mee. Af en toe steekt er iemand bruusk voorbij of hebben we last van een bumperklever.

"We zijn eens aangereden door een bus van De Lijn die heel de tijd aan het bumperkleven was”, bevestigt rijschoolinstructeur Sammy Raeymaekers. Dat soort van asociaal rijgedrag tegenover beginnende bestuurders wil het verkeersinstituut Vias strenger bestraffen. Nu riskeer je voor onhoffelijk gedrag in het verkeer boetes tot 1.500 euro. Maar de boetes duurder maken, zal volgens de rijscholen niet genoeg zijn.

Inleven in leefwereld

"Ik vermoed dat daarmee de grondoorzaak niet gaat opgelost worden”, zegt Sammy Raeymaekers. “In de zin van dat we vooral moeten werken op het bewust zijn van mensen ten aanzien van beginnende chauffeurs. Dat zij meer empathie moeten gaan ontwikkelen en zich mee in de leefwereld van de beginnende chauffeur moeten inleven die vaak nog moeilijkheden hebben met het technische gedeelte van de wagen."

Drukker

Dat veel bestuurders agressiever rijden, komt omdat het drukker is op onze wegen. Iedereen raakt sneller gefrustreerd en gehaast. Omgaan met die stress behoort sinds kort dan ook tot de rij-opleiding zelf.

"Ik begrijp dat dat frustrerend is. Want zij staan er ook al te wachten”, zegt Kaylee. “En als ik dan stilval, moeten ze nog eens wachten. Dat neemt nog eens tijd in beslag. Dus ik snap de frustratie wel bij de mensen.

Geen aanpassing verkeersreglement

Federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) laat weten dat hij het verkeersreglement niet zal aanpassen, omdat agressief gedrag volgens hem al voldoende bestraft wordt.